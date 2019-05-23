好心做壞事？特朗普擬補貼大豆農民　恐令市場失衡

外媒報道，美國總統特朗普或將推出達150億美元的補貼計劃，幫助受貿易戰及關稅影響的美國農民。據報當局議向大豆種植戶補貼每蒲式耳2美元，向粟米種植戶補貼每蒲式耳0.04美元。不過有分析認為，這項提議將會扭曲農業行產，造成更嚴重的負面後果。



顧問公司AgResource總裁Dan Basse說︰「這是一項鼓勵大豆過剩生產的可怕政策。」他認為，這個計畫將導致粟米種植面積將會大幅減少。即是更多的農民會因為補貼，而決定種植目前已嚴重滯銷的大豆。



彭博社早前引述消息稱，最新的補貼計畫中還包括向小麥種植戶支付每蒲式耳0.63美元，惟最終的補貼計畫可能仍有更改。



美國大豆庫存大量積壓，不少農民的生計受到影響。分析認為，特朗普的當務之急，是在2020年大選之前安撫農村地區選民。



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