樓價UPDATES：暑假將至　租市轉旺

暑假將至，不少內地學生開始於東鐵沿線尋覓租盤，粉嶺中心剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●住宅需求殷切，支持樓價續升。藍田滙景花園13座中層F室，實用面積718方呎，以三房兩廁設計，獲買家以1,255萬元屋苑今年最高價購入，呎價17,479元。



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新界區



●粉嶺中心K座中層02室三房戶，實用面積510方呎，以19,200元租出，實用呎租37.6元。新租客為5名內地女學生，由於將就讀香港中文大學，故以預繳一年租金方式承租，合共逾23萬元。



●沙田翠湖花園B座中層03室，實用面積1,112方呎，以三房包括一套房設計，座向西北望城門河景，以1,600萬元連車位易手，實用呎價14,388元。據了解，原業主於○三年以389萬元購入，持貨至今帳面獲利1,211萬元。



●馬鞍山居屋富寶花園12座高層E室，實用面積431方呎，以兩房間隔，座向東南望山景。原開價585萬元，放盤僅兩天，即於已補價自由市場以575萬元購入，實用呎價13,341元，單位七年多升值近1.6倍。



●粉嶺區碧湖花園1座中層F室，實用面積400方呎，屬兩房間隔，座向西南望內園池景。單位放盤6個月，原叫價560萬元，獲上車買家以536.8萬元承接，實用呎價13,420元。原業主於2012年3月購入上址，帳面獲利328.8萬元。

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