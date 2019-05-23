Tesla自動駕駛系統安全成疑　股價續挫

美國《消費者報告》(Consumer Reports)周三(22日)的報道指出，Tesla電動車的自動駕駛系統內，一項新的自動切線功能運作或會構成潛在成安全風險。受消息拖累，Tesla股價周四(23日)早段續挫近3%，低見186.99美元



報道指出，Tesla的自動駕駛功能「Navigate on Autopilot」表現欠佳，有時候會在空間不足的情況下切線到另一輛車前面，甚至會違反交通規則。《消費者報告》汽車測試高級主管費希爾(Jake Fisher)表示，系統似乎對其他車輛的煞車及轉向信號沒有反應，亦無法分析預計其他司機的行為。



由於該系統經常做出錯誤的決定，故司機反而要花費更多的精神去阻止系統胡亂切線。費希爾又指，自動駕駛系統的作用應該是幫助司機，但是事實卻剛好相反。他說︰「這根本不是一種便利，監控着系統比自己駕駛切線困難得多。」



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm