Panasonic遭穆迪下調評級展望

市場傳出日本電子產品製造商Panasonic拒絕再為華為供應零部件，無獨有偶，美國信用評級機構穆迪將該公司前景從「穩定」下調至「負面」，但維持公司的A3信用評級。



穆迪副總裁兼高級分析師桑原雅子表示，這一調整是「考慮到Panasonic汽車業務遲遲未能實現盈利，擔心Panasonic未來幾年能否創造足夠的利潤，以恢復利潤率」。



雖然穆迪並無指出上述調整是因公司與華為交惡有關，但這仍為公司前景敲響警號。



穆迪預測，新成立的汽車業務將在2019財年再虧損150億日圓。該機構同時擔心，公司面對激烈競爭導致利潤率大幅下降，或者由於大規模投資導致債務突然增加，可能下調其信用評級。

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