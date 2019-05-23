夜市UPDATES：道指狂瀉400點　波音挫3%

全球貿易摩擦升級之際，美國聯儲局仍未顯示放水救經濟的迹象！美股周四(23日)開市後愈跌愈深，道指目前瀉逾400點，報25,369點。標指則報2,820點，跌36點或1.27%；納指報7,633點，跌117點或1.52%。



俗稱「黑期」新加坡港股場外期指報27,174.2點，較恒指現貨低93點。



聯儲局最新貨幣政策會議紀要顯示，今年息口不加不減。放水無望下，風險資產重挫，有恐慌指標之稱的芝加哥期權交易所波動率指數VIX周四則暴漲超過14.64%，最高觸及16.93。



焦點股分方面，高通跌逾3%，敗訴後遭多家投行下調評級或目標價。波音737 MAX的停飛索賠恐達14億美元；波音挫近3%。



美國《消費者報告》(Consumer Reports)周三(22日)的報道指出，Tesla電動車的自動駕駛系統內，一項新的自動切線功能運作或會構潛在成安全風險。受消息拖累，Tesla股價周四(23日)早段續挫近3%，低見186.99美元



歐股全線跌幅擴大，英股跌1.18%；法股跌1.54%；德股跌1.48%。此前有傳英國首相文翠珊短期內辭職；另外歐洲議會選舉將正式開始投票，民粹主義的擔憂勢將加劇。



國際油價雙雙跌破重要關口，布油跌破70美元關口，紐油跌破60美元，分別跌2至3%。



資金湧入美元等避險，美匯指數創2017年5月以來新高，報98.34。歐元兌美元跌逾0.3%。



【21:30】憂慮中美貿易戰升級，美股開市早段顯著受壓，道指挫296點，至25,479點；納指挫100點，至7,650點；標指挫27點，至2,828點。



瑞銀分析員阿爾庫里表示，iPhone需求放慢、貿易戰，以及美國裁制華為可能帶來的連鎖效應，均不利蘋果公司(Apple Inc.)，遂將Apple12個月目標價由235美元降至225美元，但維持「買入」評級。Apple股價早段跌1.84%至179.41美元。



電子產品零售商百思買首季純利按年增長27%至2.65億美元，經調整後每股盈利1.02美元，勝市場預期，期內同店銷售增長1.1%，亦好過市場預期。該公司預期第2季經調整後每股盈利介乎95美仙至1美元，中位數與市場預期相若。百思買股價早段跌2.01%至67.78美元。



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