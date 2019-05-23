【財經評論】貿戰衝擊新經濟　覆巢之下無完卵

中美貿易戰仍在發酵，美國對華為的全面封殺，不僅打擊中國高科技產業發展，還令全球供應鏈陷入慌亂之中。最近亞洲貨幣匯率大波動，正正反映覆巢之下無完卵。本來，新經濟的興起有助彌補傳統經濟增長緩慢的缺口，可如今貿易戰演化成科技戰，令復甦步履蹣跚，甚而引發衰退危機。



自5月以來，中美貿易談判生變，美國除了向兩千億美元中國商品加徵關稅外，更肆無忌憚大規模封殺中國高科企業，先是將華為及旗下於全球26個國家的68家關聯企業納入出口管制黑名單，繼而是谷歌等美企宣布終止與華為部分業務往來，以「斷供」作圍堵。



表面上，這只是中國企業的災難；對消費者而言，不買華為，可買其他品牌。可實際上，這絕非僅關乎單一中資企業利益這麼簡單，而是影響着全球高科產業供應鏈，諸如台灣、南韓等主要零部件供應國備受牽連，致使近日新台幣及韓圜急瀉，美國企業亦會因此而損失大量就業職位，尚未計及一旦中國針對美企作出報復，溢出效應將會更大。



雖然美國已延長華為禁令實施90日，惟以華為去年在全球採購700億美元零部件計，要在短時間內重塑供應鏈，難度可以想見。本來，中國的5G技術發展領先全球，但如今遇上這全方位封殺，全球資訊科技產業的發展步伐亦要放慢，連帶虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、無人駕駛技術、智慧機械人、區塊鏈等等的新科技應用，亦會受到影響。



2008年金融海嘯以後，10年量寬令全球經濟休養生息，但歐美等主要經濟體僅能維持相對低增長，傳統產業缺乏生氣。反觀新興市場在創新科技方面發展迅速，新經濟展現活力。如今美國要「推牌」重新起局，全球經濟亦須付出代價。



亂石崩雲，驚濤裂岸。這些年充當全球經濟增長引擎的中國，如今經濟形勢嚴峻，一旦人民幣破7算，新興市場貨幣可能要來一次骨牌式的下跌，進一步打擊投資信心，加快經濟崩壞。有國際金融大鱷已揚言正沽空東南亞貨幣，主力沽空港元。姑勿論其沽空理由是否充分，其真金白銀押注空倉，誠然也是一個警號。



雖然港元與美元掛鈎，但香港既屬外向型經濟體，更何況今次中美兩強相爭，香港受創更深。自身底子轉差，靠山又自顧不暇，新興市場更風起雲湧，如斯局面香港人心中有數。港府須對金融風險保持高度戒備，並積極制訂政策應對經濟滑坡。再不未雨綢繆，只能坐以待斃。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm