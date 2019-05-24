滙豐望珠三角收入錄雙位數增長　擬續增聘人手

滙豐控股(00005)近年積極拓展內地市場，旗下的滙豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟接受訪問時展望，滙豐將受惠內地開放金融市場，集中投資於科技項目，更擬續增聘人手，期望今年珠三角地區收入可再錄雙位數增長。



●中國內需強 貿戰未影響

近期中美貿易戰升溫，她強調，集團定期評估所有潛在的風險，而中國的內需相當強勁，暫未見貿易戰衝擊該行中國業務，反而令部分內地企業有外移的需求，例如遷廠至其他東南亞國家，要該行擔當橋樑角色，為企業到海外開立戶口及提供銀行服務。



滙控年報顯示，去年中國區的收入為28.88億美元(約225.26億港元)，按年升21.39%。不過，黃碧娟承認，滙豐中國區的零售銀行及財富管理業務，至今未能達收支平衡，主要由於投資開拓市場的成本高於收入所致，但長期而言有增長潛力。



●續研數碼化銀行平台

截至2018年底，該行零售銀行及財富管理業務在珠三角的客戶數目，按年上升31%，而該行現時的珠三角員工接近3,000人，較2016年底時增兵近1,700人。她直言，中國業務仍有多個投資項目有待完成，會持續投放資源推動科技發展，例如研發數碼化銀行服務平台，並會增聘更多科技專才及成立相關團隊。



滙豐至今於中國已發行100萬張信用卡，黃碧娟稱，即將於深圳及廣州進行推廣，並期望內地客亦會選擇綁定該行信用卡於電子錢包，藉此攻入其支付市場。



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