古勝：港股積弱　繼續尋底

港股一如預期要下試27,000至27,200點水平，主要是騰訊控股(00700)沽壓未消，加上大市交投薄弱，有錢的不急於買貨，而有貨的仍等機會反彈減磅。因此，除非中美貿易戰傳出利好消息，否則恒指28,000點關暫難收復，意味可能要再進一步下試26,500點水平，才夠幅度吸引大戶炒轉反彈。



其實，這一陣子騰訊的基本因素無大變化，變的不過是市場資金流向，一來受指數基金相關沽盤影響，二來亦同全球科網股的資金配置變動有關，總之與騰訊業務無關。這個情況之下，大家先要明白，不要與資金對着幹，大量沽盤湧出，短線博反彈可免則免；第二點大家要清楚的，便是這隻股份基本因素無大變化，若然睇好其營運模式及業務發展前景，長線貨底少理，短期波幅繼續坐貨，並無不可。手持現金的長線投資者，可耐心觀望低位承接，年內或有超筍價出現。



純看圖表，理論上騰訊股價失守340元關後，短線若未能重返其上，下一個大位則要睇300元。鑑於貿易戰的發展不樂觀，騰訊又是重磅股，在下認為，短線難重上340元樓上，就一於繼續忍，等六月底再算。



另一隻散戶關心的股份，非中國鐵塔(00788)莫屬，其股價在上月曾見過盤中高位2.33元後，便反覆回落，近周中美貿易戰下，美國頻頻針對華為出招，打擊中國5G發展，加速鐵塔的股價調整速度，已回落至2至4月的支持位1.7至1.8元水平，若以大成交插穿1.7元關，可以確認大升浪玩完，有排都難炒起。即使上述水平經得起考驗，股價亦要重上並企穩2元樓上，始有望確認喘穩，故參與者宜作好兩手準備。



理論上，針對中資股，如今只有內需股仍有留守的藉口。所以見到蒙牛乳業(02319)周四可以成跌市奇葩，股價一度衝上30水平；積極進攻內地市場的維他奶(00345)股價亦維持在高位，周四亦能逆市靠穩。



至於公路股收入穩定，現金流高，本來屬避險類別，見周四江蘇寧滬(00177)、四川成渝(00107)、安徵皖通(00995)股價亦靠穩。不過，若人民幣再貶值，公路股以人民幣收入為主，估值亦難免會受壓。所以，為何即使估值貴，仍會將錢投資落領展(00823)、中華煤氣(00003)、港鐵公司(00066)幾隻香港避險股亦非無原因，可以減低匯率這項風險。

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