李國寶退任CEO　東亞續被踩

東亞銀行(00023)公布，其主席兼行政總裁李國寶將於今年7月起退任行政總裁一職，並由他兩兒子李民橋及李民斌出任聯席行政總裁。證券界對新管理層安排深感疑慮，料該行未來業務面對重大挑戰，加上中美貿易戰影響，股價勢續跑輸同業。



根據東亞銀行公告，李國寶擔任該行行政總裁職位長達38年，他雖將調任為執行主席，仍將收取每年約1,180萬元的薪金。根據該行年報，他去年收取的薪金、津貼及實物收益薪酬為1,130萬元。



該行稱，於2017年底成立遴選委員會及委任獵頭公司，物色一名接任行政總裁的人選，終在周四(23日)宣布委任李民橋及李民斌出任聯席行政總裁，每人將收取每年750萬元薪金，兩人去年的薪金均僅410萬元。



事實上，有關東亞高層繼任問題，曾有小股東於股東會上直言憂慮，指擔心李國寶兩名兒子「經驗不足，未必守得住東亞」，認為應外聘專業人士領導。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，由於東亞屬家族式管理，意味難脫離上一代的管治方針，公司亦不容易輕易「轉身」去改變過往的營運模式，未來實行「雙行政總裁(CEO)」制，會令東亞的企業管治陷入尷尬的情況。



有分析員亦認為，李國寶退任行政總裁，卻調任執行主席一職，反映其可能未放心全面交棒。同時，他擔任執行主席的工作量，理論上會較之前減少，但收取薪酬有增無減。在公司業績獲得明顯改善前，外界難免對新管理層安排存有質疑。



公司股價前景方面，彭博社指出，11位覆蓋東亞的分析師中，無人予該行「買入」投資評級，其中6位予「沽售」，其他則建議「持有」，令該行在總計5分的綜合評分中僅得1.91分，在彭博亞太銀行指數63隻成分股中得分最低。



東亞周四股價曾挫逾2%，收報24.1元，按日仍跌1.23%，過去一年累跌超過26%，明顯跑輸大市。獨立股評人鄭明輝指，中美貿易戰升溫下，難免影響東亞投資前景及放貸需求以至業務發展，展望該行未來股價走勢將持續偏軟，並有機會下試52周低位。



中投傲揚基金經理溫鋼城亦對東亞前景感悲觀，認為未來美國加息機會低，不利銀行業務發展，而該行於內地有不少業務，中美貿戰影響下或增壞帳風險。他直言該行派息及業務增長動力不高，欠缺賣點，料未來股價仍會跌，不宜買入。



香港股票分析師協會主席鄧聲興則指，由於愈來愈多銀行進入內地市場，同時香港市場規模細小，而且本地龍頭銀行保持規模優勢，東亞不論於香港及內地均面臨日益激烈的競爭環境，相信其股價年內會跑輸同業。

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