東方日報B1：特朗普變臉衝擊　港股3周冧逾2800點

市場憂慮中美貿易戰或演變為科技戰，科技股遭拋售，「股王」騰訊(00700)股價周四挫3.83%，跌穿330元，更連跌6日，累瀉12.83%，創逾7個月最長跌浪。美國總統特朗普今月5日突變臉，向中國進口商品加徵關稅後，恒生指數近3周累插2,814點，港股市值蒸發約3.4543萬億元，平均每個交易日蒸發約2,657億元。



恒指周四開市已跌200點，之後曾挫536點，低見27,169點，收市仍挫438點，報27,267點，創近四個月新低。國企指數曾跌241點，收市仍跌203點，報10,401點。港股總成交992億元，沽空按日增加兩成九至159.92億元，沽空率16.15%。



港股通(滬)周四淨買入2.8億元，港股通(深)淨沽出4.47億元。「北水」續追入內銀，淨買入7.21億元工商銀行(01398)及4.11億元建設銀行(00939)，惟騰訊淨沽出1.44億元。



全日有1,340隻股份下跌，科技股為重災區，騰訊曾挫4.66%，低見323.2元，收市跌13元，報326元，連跌6個交易日，市值累積蒸發近4,570億元。舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)分別急瀉7.68%及6.36%，為最大跌幅兩大藍籌股，連同騰訊，3隻股份共拖低恒指逾122點。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，中美貿易戰及美國「封殺」華為的事件繼續發酵，沒投資者敢博反彈，而下周三MSCI調高A股納入因子生效，H股比重下降，不排除被動基金「沽H股、買A股」，若5月底、6月初中國及其他國家公布的經濟數據遜預期，或觸發全球衰退憂慮，加劇股市壓力。



他估計，恒指跌穿27,000點後會輕微反彈，之後再尋底，下試26,000點。若中美領導人落實6月底於二十國集團(G20)峰會見面，大市氣氛始有改善，但強調會面不等於有成果，投資者宜待有好消息公布始撈底。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治指，現時中美並非貿易戰，是科技之戰，因美國是要打壓中國高科技發展，料美企聯手針對中國，最後中美雙方經濟受損，造成兩敗俱傷。他又說，恒指短期有逾千點波動不奇，宜選大藍籌，如滙豐控股(00005)及恒基地產(00012)等，相信在政治市下仍有抗跌能力。



宏大香港資產管理董事總經理杜冠雄則稱，恒指周四曾跌穿「頸線」，但相信「插多浸」到26,500至27,000點會有支持。美國總統特朗普只是靠嚇，相信中美元首若在G20峰會見面，或帶來「一線生機」，倘六月初傳來雙方談判團接觸，屆時有望反彈。



他建議，投資者可低吸「跌得殘」及對市況較敏感的高啤打(beta)股份如騰訊，同時可留意5G概念股中國鐵塔(00788)，以及香港交易所(00388)。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/