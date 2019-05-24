東亞遭踢出藍籌　負面消息不絕

近年東亞銀行(00023)負面消息不斷，除2018年被剔出長達34年的藍籌股行列外，去年全年業績亦顯著倒退。公司接連出售資產套現，亦令市場對其業務前景失去信心。



事實上，東亞銀行近年業績平平，去年盈利更按年倒退30.36%，至65.09億元，而全年派息按年亦削減7.81%至每股1.18元，平均股東權益回報率(ROE)按年跌4個百分點至6.3%，而單計中國業務則僅錄3%的低水平。當中，中國業務表現疲弱持續拖累該行業績，估計頹勢或難以改變。



副行政總裁李民斌於今年初曾表示，內地經濟及銀行業遇上較大挑戰，加上該行採取去風險策略，令過去中國業務表現受壓，坦言今年集團的ROE水平難升至雙位數。



在今年舉行的股東會上，該行小股東鬧爆管理層表現差，指股價走勢及派息水平均未如理想，又揚言希望該行被收購。不過，東亞業績表現參差不是「新鮮事」，於2008年金融海嘯時，東亞更曾發生擠提事件，當年業績急挫，盈利按年暴跌99%至僅3,900萬元。



除業績表現欠佳外，該行近年亦接連出售資產套現，月前再透過代理放售3個分別位於九龍紅磡、土瓜灣及深水埗區舖位。資料顯示，東亞早於2016年11月便開始出售所持舖位物業，最先出售的是銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈地下A舖、F舖及地庫全層，當時以2.038億元沽出。同年該行先後將位於筲箕灣道及慈雲山的兩個舖位出售，並出售旗下投資者服務公司卓佳(Tricor)套現。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

