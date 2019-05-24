黃國英：掌握市場時機定輸贏

由於近期股份兩極化發展現象明顯，所以自己比較傾向好淡並行的策略，盡量死守一個核心組合，而以期指期權作為對沖工具，避開市場風險，靠選股能力去決勝負。



本來所選的股票中，只是中資科網股慘成重災區，亦一早有心理準備，如一切照原定計劃，好倉淡倉買定離手，對沖效果會相當好，而事實上兩三日前亦的確如是，可惜跟車太貼，部署終被打亂。



執行之所以難，因為淡倉其實不應該久留，去到某水平總要解除對沖，過分保護，是不會爭取到超額回報，捱得打絕對是十分重要。不妨看看標榜防守的基金，通常只會落得攻不銳守不穩的下場。



最近兩日失去節奏，因為無論美股、日股以至港股，個別股票走勢所展現的氣氛，絕對比指數為佳。美股周三晚雲計算股繼續受追捧，周四早上自己所揀的日股亦升多跌少，甚至港股周三亦無厘頭一度由香港交易所(00388)帶動反撲。



正路判斷是快要見底，可是殺出華為及高通(Qualcomm)事件，令到中資科網股的拋壓遠比預期大，解除對沖之後，這一段便惟有捱打，無謂去冒一錯再錯的風險。



短兵相接，往往可能行動只是早了一兩日，成績便差天共地，不過打職業的要求自然較高。對沖基金之所以難贏大錢，便是掌握市場時機的功夫實在非常之難。



豐盛金融資產管理董事 黃國英

(作者為註冊持牌人士，基金持有港交所)

(本欄每周逢一、三、五刊出)

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