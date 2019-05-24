英皇鐘錶變招應對貿戰

英皇鐘錶珠寶(00887)主席及行政總裁楊諾思坦言，中美貿易戰下，公司的投資或營運有下行的風險，會審慎樂觀去觀察未來的情況，增加中價錶的入貨以滿足市場需求，亦會在民生地區開店去提高銷售。



她在公司股東會後說，今年首季銷售較去年第4季佳，然而由於去年基數較高，故預計今年銷售按年難有顯著增長。而五一長假期公司生意尚算理想，尤其假期首3天客流明顯上升，港澳生意均錄雙位數的增幅。產品當中，以2萬至8萬元的中價運動錶款較受歡迎。



店舖擴張方面，楊諾思稱，今年在香港會開兩間新店，內地則會開7間。對於今年香港開店數目較去年有所減少，她解釋，去年新增的店舖需要時間去經營、去訓練員工。她又說，公司去年購入的廣東道店舖，雖可吸引大量自由行的顧客，也令公司省回租金，不過今年在開店方面維持審慎。



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