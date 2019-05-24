國泰目標價遭削14%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，貨運量連跌6個月之餘，更遭券商「踩多腳」，下調其投資評級兼削目標價14%。國泰股價周四(5月23日)收市報11.56元，顯著下挫3.18%，連跌5日。



國泰日前公布，今年4月貨運量跌幅進一步擴大至6.2%，首四個月的載貨量亦按年跌5.3%。大華繼顯發表報告指，在中美貿易關稅實施前，國泰貨運前景已出現惡化，且未來的經營環境令股價缺乏催化劑，相信其股價早前已見頂，下調評級至「持有」，目標價降至12.7元。



報告續指，國泰貨運業務表現差過該行預期，貨運量及收益率均下跌。在中美貿易摩擦下，引發未來進一步下跌的擔憂，因此該行將國泰今年貨運量增長預測，由下降1.3%大幅調整至下降6.5%。與此同時，預期國泰客運收益率短期內難有改善，估計今年國泰的客運收益率將按年下跌0.5%，而2018年則錄得6.7%的升幅。整體而言，該行大幅削減國泰今年盈利預測33%。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去5年更累蝕超過256億元。集團主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰。



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