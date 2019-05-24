袁沛儀：英鎊回穩　觀望零售

英國周五將公布零售銷售數據，市場料遜於前值，不過仍處於近兩年較高水平，可見英國通脹有升溫壓力。撇除脫歐進程仍有不確定性下，其實英國基本面穩健，料英鎊1.258有重要支持，後市可上望1.278。



市場仍觀望歐洲議會改選結果，至於歐元區經濟數據則可留意下周公布的消費信心指數，基本面沒有明顯改善下，料難重返去年高位，歐元繼續偏軟；技術上仍在年初以來形成的下降通道內行走，料反覆試破第一支持1.11。



歐系貨幣走勢各異，預料美元在近周高位97.7與98.3區間上落。美元兌日圓及美元兌瑞郎曾超賣，料近日先見技術反彈，分別上試110.8及1.016。



市場避險情緒略回，料金價在近周低位1,270美元附近徘徊，利淡澳元。加上澳洲就業市場及通脹前景偏軟，市場估計各大貨幣中，澳洲將是最早減息，澳元料下試0.6810。紐元亦然，不過下行速度較慢，預期下試0.6480。中東局勢未見緩和，支持油價在60至65美元區間上落，預料美元兌加元在1.345附近窄幅上落。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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