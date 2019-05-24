郭家耀：騰訊中線值博率高

騰訊控訊 (00700)全球數字生態大會日前在雲南展開，公司總裁劉熾平表示，數字世界與物理世界正緊密融合，數字化將給經濟發展帶來巨大機遇。他認為，當前產業發展中發生了三個重要的演化。一是從「開放生態」演化到「生態開放」。隨着數字化進程推進，泛互聯網生態逐漸發展到數字生態，與實體產業、線下社會不斷更緊密地結合起來。騰訊將不止於「以開放來促成生態」，更會「以生態方式來進行開放」。騰訊將與2C和2B業務合作夥伴、投資公司生態夥伴一起，共同為產業升級提供最優方案。騰訊希望成為各行業數字生態的「共建者」，而不是傳統互聯網行業所扮演的「顛覆者」角色。



二是從「互聯網產業」演化到「產業互聯網」。未來的互聯網將不再是一個產業，而是所有產業的核心能力之一。產業互聯網將成為各行各業進行數字化轉型升級的重要載體。如供給端到消費端的數字化連接能有效打通，那麼普通消費者的個性化需求，就可能以規模化生產方式獲滿足。



三是從「數字全球化」演化到「全球數字化」。未來20年，數字世界與物理世界將深度融合，商品與服務間的界限會進一步模糊，全球的數字化進程將全面啟動，數字技術和信息科技將成為連接全球經濟的重要紐帶。大量的傳統產業和新興地區，有望通過數字化升級實現跨越式發展。騰訊的微信和QQ平台已成為各行各業有效觸達消費者的最大平台和數字連接器，公眾號、小程序、移動支付、網路廣告、企業微信、大數據、雲計算與人工智能技術，正在形成騰訊非常有特色的數字化工具箱。



結合騰訊對個人用戶的深入理解，生態夥伴的能力，以及深厚的技術儲備，騰訊能夠幫助各行各業的客戶獲得強大的數字化解決方案。騰訊雲業務目前，憑藉社交平台的優勢急起直追，大家不妨緊密跟進。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(本人沒持有上述股份)

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