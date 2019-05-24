美股大好友：別慌！中美爭端對跨國企業盈利影響微

外媒報道，投資銀行BMO Capital Markets首席投資策略師Brian Belski表示，美股標指於5月下跌近5%，屬於投資者過度敏感，認為中美貿易爭端對於跨國企業的盈利影響輕微。



Belski稱，「我們一直告訴客戶，不要因為貿易問題的恐懼、言論及影射而調整投資組合，而是要堅持投資過程和紀律。」他又說，應該抓緊市場給予的趁低買入時機。



他認為，雖然本月有25間對中美貿易敏感的企業股價受重挫，但分析師並沒有下調該些公司的盈利前景，或者大幅降低其目標價。他提到，本月上述25間企業股價大跌9.5%，但分析員平均只下調了0.5%的目標價，當中收入及盈利預測均沒有作調整。



他建議客戶「堅持一直投資」，留意低債務水平、高派息的股票，指該些股票在市場波動時往往跑贏大市。



Belski是美股「超級大好友」，他在包括2015、2016、2018年，每逢大冧市均堅信牛市未完。

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