美股收市：道指跌286點　高通挫1.5%

全球貿易摩擦持續升級，美國股市周四受挫。道指最多曾跌448點，尾市跌幅收窄，收報25,490點，跌286點或1.11%；標指收報2,822點，跌34點或1.19%；納指收報7,628點，跌122點或1.58%。



摩根大通執行主管Adam Crisafulli坦言，貿易爭端較以往任何時候都要糟糕，加上全球多項數據均表明，今年初的經濟反彈有放緩迹象，而美國聯儲局亦不急於減息來刺激經濟，投資者恐需承受一定的心理壓力。



Astoria Portfolio Advisors首席投資主管John Davi認為，以未來6至12個月來看，牛市不會受到破壞，但仍取決於聯儲局貨幣決策。不過，考慮到股市估值調整，而貿易問題持續緊張，股市下跌速度迅速，或難以出現一個重大的反彈。



個股方面，美國聯邦法官宣布高通反壟斷案敗訴，指其專利費過高，扼殺晶片市場競爭，要求高通重新與客戶談判專利授權協議。高通股價全日跌1.52%。



波音737 MAX的停飛索賠恐達14億美元；波音股價全日跌0.63%。



瑞銀分析員阿爾庫里表示，iPhone需求放慢、貿易戰，以及美國裁制華為可能帶來的連鎖效應，均不利蘋果公司(Apple Inc.)，遂將Apple12個月目標價由235美元降至225美元，但維持「買入」評級。Apple股價收報179.66美元，跌1.71%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

