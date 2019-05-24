東建國際認購債券掛鈎票據

東建國際(00329)公布，其附屬東建資本向票據發行人出售由廣西金融投資集團發行之面值1,000萬美元票據，代價約為991.2萬美元(約7,781萬港元)，料錄得收益約576.4萬港元。



此外，東建資本按約993.36萬美元(約7,797.9萬港元)認購由票據發行人發行之總面值1,000萬美元(約7,850萬港元)之債券掛鈎票據。債券掛鈎票據與兩項參考債券之投資組合掛鈎，包括由廣西金融投資集團發行之面值1,000萬美元票據(GX票據)，而東建資本已將GX票據轉予票據發行人。



公司指出，出售事項的所得款項將以抵銷方式，用於減少東建資本就認購事項應付之代價，而餘額約2.16萬美元(約17萬港元)預期約於周五(24日)完成認購事項及出售事項時，由集團內部資源以現金支付。



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