綠科科技披露澳洲礦產資源儲量估計

綠科科技國際(00195)公布，位於澳洲塔斯曼尼亞的雷尼森錫礦項目，資源界定及品位控制鑽探計劃續進行中，目前有兩台鑽機作業。對礦石儲量估計和開採年限計劃的更新，預期將於2019年9月季度完成。



雷尼森地下錫礦(雷尼森貝爾)的礦產資源含錫量由21.57萬公噸增加22%，至26.3萬公噸；探明、控制及推斷資源總量為1,755萬公噸，錫品位為1.5%，含錫量為26.3萬公噸；錫品位總量由1.31%增加14.5%，至1.5%；探明及控制資源含錫量由11.86萬公噸增加93%，至22.88萬公噸。



上述錫礦項目乃基於Bluestone Mines Tasmania的資產，包括雷尼森貝爾礦、選礦廠與基礎設施、比肖夫山露天錫項目及雷尼森尾礦再選項目。公司附屬YT Parksong Australia在雷尼森錫礦項目中持有50%權益。



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