【市前重點睇】油價急瀉　美匯回軟　金價飆

●美匯指數失守98關，低見97.80，離岸人民幣(CNH)漲至6.9259，港匯企7.8489，圓匯高見109.48，歐元升上1.118水平，英鎊反覆企1.2663。金價曾飆至1,287美元。油價挫約5%，布油低見67.02美元，紐油急跌至58.11美元。道指期貨窄幅上落。



●美國總統特朗普表示，華盛頓和北京目前有「很好」的機會達成協議，甚至包括就中國科技巨企華為的問題達成共識。



-特朗普宣布向本土農民作出共160億美元的最新補貼。



-國際貨幣基金組織(IMF)最新研究顯示，美國加徵的中國商品關稅，幾乎完全由美國進口商承擔。



-中國商務部發言人高峰指出，美國必須糾正錯誤做法，拿出誠意，才會恢復談判；中國有充足的政策工具以緩衝貿易戰的影響。



-中國政府高級研究員張燕生預計，中美貿易緊張局勢將持續到2035年。未來幾年，雙方會互相試探對方的戰略意圖，而且很可能會出現誤判，從而加大貿易談判的難度。



●道指收報25,490點，跌286點或1.11%；標指收報2,822點，跌34點或1.19%；納指收報7,628點，跌122點或1.58%。 https://bit.ly/2YP6QeH



●港股ADR指數收報27,224點，跌42點。



●美國10年期國債孳息率挫6.35點子，報2.3185厘。



-關鍵美債孳息率倒掛，3個月期孳息率較1年、2年、5年及10年期為高；1年期孳息率亦超越了2年及5年期。



●聯儲局研究表明，美國加息會增加其他國家發生銀行業危機的風險，尤其是新興經濟體。



●美國財政部長姆紐欽計劃繼續動用特別措施，避免美國債務超越規定上限。



●【經濟數據】

-美國4月份新屋銷售自11年高位回落，按月跌6.9%至以率計67.3萬間，跌幅大過市場預期的2.5%，反映樓價上升的影響。



-美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1,000人，至21.1萬人，為5周低位；市場預期為增至21.5萬人。



●紐約期油收報每桶57.91美元，跌3.51美元或5.71%，創3月12日以來收市新低，並創今年以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶67.76美元，跌3.23美元或4.55%。



●紐約期金收報每安士1,285.4美元，升11.2美元或0.9%，創1周收市新高。



●英國富時100指數收報7,231點，跌103點或1.41%；法國CAC指數收報5,281點，跌97點或1.81%；德國DAX指數收報11,952點，跌216點或1.78%。 https://bit.ly/2WpTmZ2



●傳英國首相文翠珊將於當地時間周五(24日)公布辭職時間表。



●消息指美國、歐盟和日本的貿易官員致力在9月份就工業補貼問題達成協議，三方努力的重點是遏制中國政府對國有企業的支持，以及指導這些企業主導全球市場的方式。



●歐洲央行部分官員在4月政策會議上表示，歐元區通脹仍然過低，且通脹預期正在下降，令人擔憂。



●人行副行長劉國強稱，人民幣匯市狀況平穩，沒有也不允許「出事」。



●李國寶退任CEO，東亞續被踩。 https://bit.ly/2we5jCu



●壹傳媒黎智英售台物業變現，愈套愈少。 https://bit.ly/2VNV8yO



●國泰目標價遭削14%。 https://bit.ly/2M2u7rQ



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