【股民熱話】股票大平賣　月供股票此其時？

受到中美貿易談判不明朗因素影響，港股在「五窮月」已唔見超過三千點，大量個股股價下跌，股票「大割引」，如果想透過月供股票實現長期投資目標，豈非正合其時？



月供股票的好處，是入場門檻較靈活，未受個股的每手股數限制，可因應本身的資金情況，制訂月供股票計劃，加上近月港股普遍較高位打咗最少九折，此時開始月供計劃，感覺上亦較有利，而實際上，正正由於月供計劃是透過平均成本法盡量降低風險，不用太擔心入市的時機。現時，銀行及證券行都有提供月供股票計劃，亦可以用信用卡儲積分，值得投資者研究。



事實上，要儲一畢錢先至入市，同儲首期上車，一樣咁難。月供股票勝在可以較容易開啟入市的步伐，且每月供款可以調整。此外，現時可供月供的股票，不少都是香港投資者熟悉的本地品牌藍籌優質股，又或是表現與大市大致同步的指數ETF，不用擔心遇「股」不淑！



至於須注意的事項，包括月份計劃的每月最低投資額、遞增金額的條款、佣金的高低、每月的交易執行日等等。由於月供股票並非一手手買，故投資者都關注如何出售碎股的問題，部分銀行有提供正價出售碎股服務。



談到月供股票的對象，香港投資者比較熟悉的大藍籌，如滙豐控股(00005)、中銀香港(02388)、中電控股(00002)、中華煤氣(00003)、領展房產基金(00823)、港鐵公司(00066)，都是考慮之列，勝在是投資者容易在日常生活觀察到公司的實際業務表現，投資較具信心，亦可考慮與追蹤恒生指數走勢的盈富基金(02800)，免卻選股的煩惱。



東方產經專欄作者帥哥

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