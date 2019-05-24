滙能集團擔保聯營公司銀行債務

滙能集團(01539)公布，由於營運資金所需，集團聯營公司Kedah Synergy HK向銀行申請6,600萬港元之債務。因應銀行要求，公司及旗下附屬公司滙能環球與匯能燈光作為擔保人，與銀行訂立擔保協議，保證就有關Kedah Synergy HK應付及欠付銀行之債務支付擔保債務。



作為貸款人的滙能環球與作為借款人的Kedah Synergy分別於2018年6月22日、2018年8月8日及2019年3月1日，就貸款總額約983萬元訂立第一貸款協議、第二貸款協議及第三貸款協議，各協議條款相同。在2017年9月6日至2018年5月9日，滙能環球已按股東貸款形式向Kedah Synergy提供總額約2,052萬元之墊款。



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