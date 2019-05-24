亞洲股市：日股挫逾200點　韓澳股偏軟

美股三大指數全線收跌逾1%；亞洲主要股市跟隨向下，日本日經225指數早段跌217點或1%，報20,934點。



板塊方面，能源股挫近6%，金融、工業及資訊技術股全線跌逾1%。個股中，出光興產下挫6%，三井物產、電通及福岡金融集團跌2%至4%。



汽車零部件製造商JTekt跌2%。高盛將其評級降至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌12點或0.6%，報2,046點。東成製藥、日進鑽石及大東電子工業均跌超過3%。



澳洲悉尼普通股指數跌48點或0.7%，報6,536點。板塊方面，金融股跌0.8%，資訊技術股及能源股跌1%至2%。個股中，銀河資源及Horizon Oil均跌3%，Estial健康跌4%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

