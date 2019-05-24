【即市分析】港股跌市可能要進入快車道…

東方產經專欄作者HS哥：單邊市有單邊市的玩法，尤其是好似港股有咁多做淡的投資工具可用。如果看淡的話，少少哋可以買認沽證、熊證；大少少可以炒期指(小型期指都係10蚊一點)；要穩定少少又可以留意反向指數ETF。所以，港股後市睇跌，都唔係冇嘢好做。



相對地，好似A股這些相對冇咁成熟的投資市場，一遇上大跌市就好容易出現人踩人，皆因缺乏投資工具做對沖，加上股票跌夠數又會停板「自動止蝕」。所以對於外資而言，港股仍然是一部最方便的「提款機」！



回說市況，恒指自5月開始反覆下跌，至今都未見較大型的反彈，反映信心愈見低迷，加上預期特朗普仲會繼續出招，短期都係睇實上述做淡工具作部署的勝算會較大。策略上，恒指自5月初至今營造一條好斜的下跌通道，短期失守兩萬七後，有機會急插落26,500點樓下，就小注加淡倉等運到。

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