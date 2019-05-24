A股快報：兩市回升　金融股做好

A股低開後轉升，滬綜指最新升14點或0.5%，報2,866點；深成指升54點或0.6%，至8,864點；創業板指數升12點或0.8%，報1,463點。



釀酒股升幅擴大至2%，金融股升0.8%；而地產股仍跌0.2%，飛機製造及船舶製造股齊跌逾1%。



【09:26】A股快報：滬深兩市偏軟 船舶製造股領跌

內地股市普遍下跌，滬綜指低開4點或0.16%，報2,847點；深成指低開21點或0.24%，至8,788點；創業板指數輕微高開0.8點或0.05%，報1,452點。



板塊方面，船舶製造股領跌1.5%，石油及飛機製造股跌1%，有色金屬股跌0.8%，鋼鐵股跌0.7%；金融及釀酒股靠穩。



深大跌停板。消息指，公司被立案調查後暴力抗法，證監會稽查人員被抓傷，而深交所其後譴責公司相關行為。



科大訊飛低開0.1%。公司稱，因海外業務收入佔比不高，即使美國頒佈禁令，也不會對公司產生重大影響；且至今未收到來自美國政府的任何官方信息。



中興通訊低開0.6%。媒體報道，有美國議員提議立法禁止在美國5G網絡中使用中興通訊及華為產品。



中國中鐵低開0.1%至6.43元人民幣(下同)。摩根大通予目標價8.1元。



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