【大戶動向】資金離場　鐵塔先走為妙？

東方產經專欄作者桃桃：近期多間一線美國科企紛紛封殺華為，市場憂慮中美兩國將由貿易戰逐步演變成科技戰，引發投資者對內地5G推出計劃的憂慮。作為5G概念股的中國鐵塔(00788)股價由高位反覆回落，而資金亦似有離場之意。



權益披露資料顯示，威靈頓管理本周二(5月21日)減持鐵塔2.47億股，持股量由8.13%降至7.6%，場內平均價每股1.79元，估計涉資逾4.42億元。另外，南下資金亦趁機沽埋一份，該股昨日錄得約8,972萬元的港股通淨賣出。



近期多間大行就科技行業前景發表報告，部分意見認為市場過度憂慮內地整體5G進程，指鐵塔不會受華為事件影響。不過亦有券商持不同看法，瑞信基於美國近日將華為列入出口管制實體清單，決定因此事件調整最新亞太區焦點股名單，其中將鐵塔剔出該名單。



事實上，中美貿易關係仍未見轉機，若然科技相關的負面消息不斷發酵，市場資金當然率先沽貨離場。鐵塔股價經過連日急跌，已跌穿多條主要平均線，1.8元重要支持亦告失守，確認弱勢已成，有貨在手宜先走為妙，待股價喘穩再入場都未遲。

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