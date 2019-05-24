微軟雲服務器目錄刪除華為產品

美國政府將華為列入黑名單後，外電報道，微軟(Microsoft)旗下提供雲設備的網站已將華為產品刪除。對於是否撤銷華為使用Windows作業系統的許可，微軟仍未有置評。



報道指，在Azure Stack的雲設備產品網站，主頁仍然有華為的公司標誌，但公司名稱及產品已於產品目錄中移除。



多家硬件供應商為微軟Azure Stack產品提供服務器和設備，華為屬供應商之一，有關產品可協助混合雲服務或數據中心運作的軟件應用程式。產品目錄載有兼容Azure Stack的服務器和其他硬件的資料。



早前有美國媒體報道，微軟已將華為一系列電腦下架，包括在美暢銷的MateBook X Pro電腦，甚至已無法搜索相關華為產品。



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