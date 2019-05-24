【即市分析】內地股市未跌完　押注內險股淡倉

東方產經專欄作者股博士：在多個不明朗因素影響下，中港股市易跌難升格局未變，而當下能夠刺激股市有較大反彈的潛在因素有兩個。其一，是中美貿易談判「突然」有新進展；其二，是中央大力度出手救市，如降準甚至減息。不過前者發生的可能性微乎其微，反而後者可能性會較大。



從近期中資金融股表現可見，市場資金暫時仍未押注落救市概念股。就如內銀股，建設銀行(00939)同農業銀行(01288)股價走勢都幾乎散晒，工商銀行(01398)彈力算係比較好，中國銀行(03988)除淨後亦難逃一跌。顯見市場的風險胃納不斷收縮，入市意欲低迷。(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



至於內險股走勢就更加之「險」，事關A股冇運行，滬綜指暫時叫做守穩短期橫行區下方支持2,838點，惟一旦失守跌勢必加劇，屆時市場將重估內險企業投資收益前景，估值尚存下調壓力。(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )



走勢上，業內相對最好炒的中國平安(02318)股價自5月初近96元水平反覆回落，至昨日收報83.25元，累跌約13%，並先後跌穿10日、20日及50日線，走勢利淡。至於一向較難炒的中國人壽(02628)股價同樣自5月初拾級而落，走勢更差，現價已失守包括250日線在內的所有主要平均線，MACD熊叉持續，都係行人止步。



策略方面，內銀及內險都係唔睇好，若擬部署淡倉，兩者中會以內險股較值博，因與A股表現的敏感度較高。看淡國壽可留意中壽瑞銀沽(25851)，2019年12月到期，行使價17.02元，實際槓桿約5.8倍，溢價約12%；看淡平保可揀平安中銀沽(12745)，2019年8月到期，行使價77.95元，實際槓桿約10倍，溢價約8%。

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