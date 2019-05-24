港股格局：張智威料港股易跌難升　防守為先

美國總統特朗普表示，如果中美達成貿易協議，協議或包括華為在內，帶動港股周五稍作反彈。



信誠證券聯席董事張智威表示，雖然恒指上升，但反彈力度不足，相信港股要等到中美元首下月見面，會談取得結果後，股市才會有較大起色。在會面前，港股仍充斥着較大不明朗因素，呈易跌難升格局，投資者要捱一捱，畢竟大家早前已吸取了貿易戰峰迴路轉的教訓，見過鬼怕黑，寧願在高位先行沽貨減磅，限制了股市升幅。



他表示，恒指首個重大支持是27,000點關口，如果失守，根據月線圖，恒指下一重要支持是50天線約25,600點。他指現時市況兵荒馬亂，投資者策略應以防守為主。



雖然大市易跌難升，但仍可捕捉個別板塊。首先，公用股和房地產信託基金近日升勢不俗，部分更創新高，相信仍可吸引避險資金流入。另外，一些內銀股價格調整過後，股息率開始重越6厘，亦可考慮，博內地出招救市、又或減存款準備金率等支撐板塊。相反，處於風眼位置的科技股和手機設備股，在中美未傾掂數前不要買，因大升空間不多，但有機會隨時再大跌。



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