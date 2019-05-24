寶馬夥Micro推出電動滑板車　售價貴同業兩倍

德國汽車製造商寶馬(BMW)繼今年推出旗艦SUV X7後，宣布進軍電動滑板車範疇。外媒報道，該公司的目標客戶一直是高端用戶，為保持一致，其電動滑板車的售價定為約799歐元(約6,985港元)，足足是同類車型的兩倍。



該電動滑板車是寶馬與滑板車開發商Micro Mobility Systems合作設計，重約9公斤，行駛里程可達12公里，時速高達20公里，並可於兩小時內完全充電。



過去幾年，在美國街上不難發現有電動滑板車的蹤影，但由於歐洲對電動車輛的監管較嚴，電動滑板車在歐洲的推廣一直較慢。事實上，在很多地方使用電動滑板車仍屬非法行為，例如在倫敦的共享電動滑板車服務，亦僅限於在一個封閉的公園使用。不過，德國上月通過法律，在街上使用電動滑板車合法化，分析料相關監管或有望放寬。



同時，寶馬還推出小童版滑板車，1至3歲小孩適用，但只能以腳踩。



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