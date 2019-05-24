港股格局：姚浩然料27000有承接

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，大市於五月份已經下跌逾2,000點，但下周將迎來期指結算日，指數或會靠穩。他認為，恒指於27,000至27,200水平或有承接，但整體仍處於反覆弱勢格局。



至於A股方面，滬綜指表現較港股略好，若能守穩2,838點支持位，跌勢將可以喘定，如跌破或會有更大調整。



受貿易問題衝擊，國際油價受壓，姚指出，中美貿易戰下油價難有升幅，認為石油股當中，中海油(00883)息率穩定，防守性相對較高，如果持有油股的投資可以繼續持有，但不建議現時加注。



貿易戰演變為科技戰，騰訊(00700)周五(24日)靠穩。姚認為騰訊業務不俗，股價中線走勢並不會太差，相信短期內將會喘定。



美團點評(03690)首季業績虧損14.32億元人民幣，較去年同期虧損210.51億元人民幣大幅收窄。姚表示，股價於64元水平有大阻力，現價值搏率不大，股價如有更深回調再作考慮。



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