【即市分析】國際油價大跌　三桶油可追沽？

東方產經專欄作者司慕渢：中美貿易談判進度未明，美國對中國作出的關稅及封殺華為事件，令人憂慮貿易戰將影響全球高科產業供應鏈，不但中美經濟受損，全球經濟亦會受拖累。故見即使中東局勢又再風雲變色，亦難挺國際油價。



昨晚(周四)紐約期油遭拋售，收報每桶57.91美元，跌3.51美元或5.71%，創3月12日以來收市新低，並創今年以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶67.76美元，跌3.23美元或4.55%。



受油價大跌影響，在港上市的「三桶油」現全線向下，中石油(00857)股價現跌1.5%，報4.44元；中國海洋石油(00883)跌0.9%，報13元；中石化(00386)報5.58元，跌0.5%。



走勢上，中海油股價上周已完成後抽，並再次失守250日線，基本上已可確認新跌浪開始，短線14元已形成重大阻力，後市有機會反覆下試11至12元水平，可以考慮追沽。可留意海油瑞通沽(17016)，今年11月到期，行使價12.28元，溢價14%，實際槓桿5.8倍。



至於中石油，股價正向2016年低位4.1元水平進發，暫不作淡倉推介，建議留意相關水平承接，再作部署。

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