華為自家作業系統已註冊「華為鴻蒙」商標

國家知識產權局網站顯示，華為已申請「華為鴻蒙」商標，申請日期是2018年8月24日，註冊公告日期是2019年5月，專用權限期是從2019年5月14日到2029年5月13日。



日前，華為消費者業務行政總裁余承東接受外媒訪問表示，若完全及永久被禁止使用Google的Android系統或微軟(Microsoft)的Windows作業系統，將就旗下智能手機及手提電腦推出自家作業系統，可望於今年秋季在中國投入使用，至於國際版會在2020年第1季或第2季準備就緒。



美國已將華為列入黑名單，因美國商務部公布為期90日的臨時許可證後，Google暫緩中止與華為的合作，華為現有手機用戶在禁令正式生效前，仍可以繼續獲得Google支援Android手機系統及Google應用程式更新。



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