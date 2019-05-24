美對華為下禁令　丘鈦科技：業務暫未見影響

美國擬對華為實施出口禁令，丘鈦科技(01478)主席何寧寧稱，作為華為供應商，公司目前未有明顯業務調整或受到影響。至於會否因此令出貨量下跌，他強調市場消息眾多，要視乎華為官方回應。



他表示，丘鈦客戶群比較多元化，華為是其中一家重要客戶，公司一直持續改善客戶群及產品結構，正在擴展手機以外客戶，包括汽車、機械人、無人機及物聯網(IoT)等領域，亦逐步增加與海外客戶合作。



市場憂慮貿易糾紛將升級為科技冷戰，美國禁令甚至會波及其他品牌。何指出，按以前各國自由貿易取態，公司其他現有大客戶業務均沒有涉及5G，亦未被美國點過名，未見相關風險，但公司內部有開會討論，相信最差情況下產品依然可較同行有競爭力。



面對全球手機出貨量下滑，他認為，外圍經濟環境不佳，但手機規格日漸升級，傾向採用多鏡頭，手機鏡頭業務仍在大幅增長，對達成年初指示感到很樂觀，沒有調整目標的計劃，希望今年毛利率會較去年表現更佳。



美國對中國出口貨品加徵關稅，他表示，目前銷售的零部件均在美國以外地方交貨，並不受影響，反而關注印度關稅問題，指出客戶多在印度生產整機，對此丘鈦已在印度增設廠房，預期年內可實現大批量鏡頭交付。



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