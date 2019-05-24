【即市分析】美團業績改善　買唔買得過？

東方產經專欄作者帥哥：美團點評(03690)首季虧損收窄至14.33億元人民幣，去年同期蝕210.65億元人民幣。消息刺激其股價今早(24日)一度升穿60元關口，高見61.45元，現仍升3%報59.95元。



集團首季業績明顯好轉，期內收入191.74億元人民幣，按年升70.1%。按非國際財務報告準則計，期內經調整EBITDA轉為正值，錄得4.58億元人民幣，主要由於核心業務經營利潤率的持續改善。



績後瑞信發表報告唱好，認為其季績強勁，上調其目標價至70元，意味着現價仍有16%的潛在升幅。摩根士丹利預計美團第二季在季節性利好因素推動下，利潤率會進一步改善，故上調其目標價至75元，維持「增持」評級



走勢上，該股3月中旬跌至48元水平見底，其後反覆向上，14日RSI動力增強，加上年中有望獲「北水」買賣，股價不乏上升動力，短線若能升穿並守穩於60元樓上，後市有望延續升勢，跌穿58元支持止蝕。

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