美國商務部擬對貨幣操縱國徵反補貼稅

美國商務部周四(23日)計劃推出新例，向壓低本國貨幣兌美元匯率國家的產品徵收反補貼稅。這是美國對中國產品徵收更高關稅的又一動作；日本、南韓、印度、德國及瑞士的貨品，恐面臨同一命運。



上述國家均曾被列入美國財政部半年度匯率報告中的貨幣操縱觀察名單。美國商務部長羅斯指出，調整讓外國出口商注意到，商務部可以反制對美國產業構成傷害的匯率補貼，外國將不能再利用貨幣政策，令美國勞工和企業處於劣勢。



羅斯指，舉措是要兌現美國總統特朗普處理不公平匯率做法的競選承諾。不過，美國商務部並未說明將採取甚麼具體標準，去評估產品是否因受惠於匯率低估，而在美國市場定價偏低。



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