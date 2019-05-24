【即市分析】煤氣又新高　粵投等破頂

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰升級，大市近期表現反覆，防守性股份吸引力重現，粵海投資(00270)股價逆市表現硬淨，今早(24日)一度升逾4%高見15.18元，現仍升3.4%報15.04元，為目前表現最好之國指成分股。



雖然香港經濟面對下行風險，但主打民生需求的水、電、煤受影響相對有限，故見中華煤氣(00003)即市又再創新高。至於主要於大灣區從事水資源、物業以及發電等投資的粵投，盈利增長穩定，首季錄得股東應佔溢利11.96億元，按年增加10.8%。高盛早前亦發表報告，睇好中美貿易磨擦升級下，人民幣貶值受惠股份，當中包括粵投。



走勢上，粵投今年以來主要在14.2元至15.8元高位整固，近日重拾動力，今早以一支大陽燭向上，MACD牛叉初現，短線若能升穿15.2元阻力，後市有望再挑戰15.84元高位，250日線約14.2元為主要支持所在。

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