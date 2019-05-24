【午市重點睇】英鎊弱企1.266　布油反彈

●美國10年期國債孳息率隔夜跌至2017年以來低位後回穩，最新報2.3203厘，美匯指數回順至97.8；圓匯企109.5；歐元兌美元報1.118；英鎊呈弱，報1.266。港匯報7.8480。在岸、離岸人民幣分別在6.91及6.93水平。金價報1,284美元；布油急跌後，略為反彈至68.5美元；紐油報58.5美元。道指期貨升不足百點。



●港股反彈乏力，恒生指數半日升55點或0.21%，報27,323點，美團點評績後彈2.6%。https://bit.ly/2K6in4S

-傳小米辭退副總裁汪凌鳴，涉違法被罰行政拘留5日。

-大摩上調美團點評目標價。

-中國華融擬發行總額19億美元票據。

-上調配售價，大森控股曾漲11%。

-新股慕尚集團認購不足，定價4.39元。



●【即市分析】

-國際油價大跌，三桶油可追沽？https://bit.ly/2W0aBAT

-港股跌市可能要進入快車道... https://bit.ly/2HQIBpy

-內地股市未跌完，押注內險股淡倉。https://bit.ly/2MgDFPY

-【大戶動向】資金離場，鐵塔先走為妙？https://bit.ly/30CA6qN



●A股快報：3大指數半日收跌0.04%至0.4%。https://bit.ly/2wg2C3c



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2M4Yfmw



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升，重上1厘，報1.07厘；1個月期報1.85厘。



●人民幣中間價回升1點子，報6.8993，結束11連跌，且連續4日變幅不逾2點。



●微軟雲服務器目錄刪除華為產品。

-華為自家OS已註冊「華為鴻蒙」商標。



●貿戰升級：Sharp及京瓷擬撤走部分中國生產線。



●人行不進行逆回購操作，另無逆回購到期。



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