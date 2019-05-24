人民幣Hibor：隔夜息升2.29厘　離岸及在岸價齊跌

2019年05月24日 12:04
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.29厘；1、2星期拆息報2.74至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.19至3.62厘。

    24/5/2019
    隔夜 2.29083厘
    1星期 2.74750厘
    2星期 2.85900厘
    1個月 3.19383厘
    2個月 3.41017厘
    3個月 3.47367厘
    6個月 3.53750厘
    12個月 3.62450厘

    23/5/2019
    隔夜 2.16686厘
    1星期 2.63417厘
    2星期 2.88017厘
    1個月 3.14350厘
    2個月 3.34750厘
    3個月 3.46567厘
    6個月 3.51133厘
    12個月 3.60983厘

    人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.9252，降至6.9345，最新報6.9313；在岸人民幣(CNY)亦由6.9016，回落至6.9178，最新報6.9140。

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