【高盛推介】留意鐵塔中海油認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔自本月初開始，股價持續調整，周五(24日)早段則高開約1.2%後倒跌，最低見1.65港元，為3個月低位，而本月初累計至今則跌逾22%。



就近期華為事件影響，市場憂慮相關概念股受牽連。但有券商表示不認同，並料鐵塔將可受惠國策，協助發展5G網絡。該行維持對其「跑贏大市」投資評級，目標價2.55元。



另一方面，中國海洋石油周五早段繼續下跌，最低見12.96元，為3個月低位，暫時為連續第4日下跌，累計跌約4.7%。有券商預期今明兩年布蘭特期油價格為每桶65美元，並指中海油估值相對其他同業優勝，及預期今年可達其生產指引範圍上端。該行上調對其投資評級至「增持」，目標價16.2元。



觀察個股認股證資金流向，上周四至周二(16至21日)皆錄得資金流入鐵塔認購證，合共約1,180萬元，周三(22日)則錄得約310萬元資金流出，而周四(23日)則見資金再次轉向，錄得約70萬元資金流入。中海油方面，亦見近日資金傾向部署認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約230萬元。



投資者如計劃趁低吸納鐵塔認購證，高槓桿的選擇可留意年期約4個月的購證(27138)，行使價2元，2019年9月23日到期，實際槓桿7.3倍，行使價1.65至2元間產品中，槓桿最高之一。



貼價的選擇則可留意價外幅度約2%，年期約4個月的鐵塔購證(17589)，行使價1.71元，2019年9月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價兼低街貨。



投資者如計劃趁低吸納中海油認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約13%，年期約4個月的購證(29100)，行使價14.68元，2019年9月9日到期，實際槓桿10倍，高槓桿之選。



此外，近日市場關注行使價在14元附近，12月到期的低面值產品。投資者可留意當中槓桿較突出的購證(25249)，行使價13.99元，2019年12月20日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、活躍條款產品中，槓桿最高。



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