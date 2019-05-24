樓價UPDATES：懶理貿戰　用家破頂價撲入市

中美貿易戰愈演愈烈，但仍有用家積極入市，市場錄破頂成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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九龍區



●九龍塘又一居9座高層A室，實用面積約566方呎，三房套間隔，開價1,250萬元，減價40萬元以1,210萬港元獲買家承接，實用呎價約21,378元。原業主持貨約10年轉手，帳面獲利約707萬元。



●深水埗景怡峯高層D室，實用面積270方呎，一房間隔，以600萬元成交，實用呎價22,222元。原業主持貨4年易手，帳面獲利158萬元。



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新界區



●沙田溱岸8號1座高層E室，實用面積511方呎，兩房間隔，議價後以1,100萬元獲用家承接，實用呎價21,526元，創同類單位新高。原業主持貨7年沽出，帳面獲利455萬元。



●沙田第一城31座高層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價650萬元，減價50萬元以600萬元易手，實用呎價約18,349元。原業主持貨13年轉手，帳面獲利約472.6萬元。



●沙田濱景花園5座中層C室，實用面積384方呎，兩房間隔，議價後以688萬元易手，實用呎價17,917元。單位12年升值約3.4倍。



●屯門凱德花園1座低層A室，實用面積312方呎，兩房間隔，減價12萬元，以448萬元售出，實用呎價14,359元。單位3年多升值150萬元。



●東涌藍天海岸3期影岸‧紅B座中層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，以783.5萬元易手，實用呎價約14,755元。原業主持貨12年轉手，帳面獲利約533.5萬元。



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