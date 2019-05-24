【瑞通推介】資金追入美團點評好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易摩擦升級，道指隔晚最多跌448點，尾市跌幅收窄，收報25,490點，跌286點或1.1%。



恒指周四(23日)反覆尋底，盤中跌至27,169點的約4個月低位，收報27,267點，跌438點或1.58%，10天線跌穿100天線。周五(24日)早段曾回升逾百點，重上27,400點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾9,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.9億元，反映投資者博港股將出現技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



中美科技戰升溫，騰訊控股周四曾挫4.6%，低見323.2元的逾4個月低位，收報326元，跌3.83%，業績出爐後連跌6個交易日，累瀉12.8%。股份周四成交明顯增加，14日RSI進一步踏入超賣區水平。股份周五早段回升近1%，高位曾重上332.8元，但其後升幅收窄。MSCI今月底納入A股因子倍增，有分析指騰訊或續要面對權重遭攤薄而出現的沽壓。周四有逾9,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,700萬元淨流出。



美團點評首季虧損14.32億元人民幣，較去年同期虧損210.51億元大幅收窄。有大行發表報告，預計美團第2季在季節性利好因素推動下，利潤率會進一步改善，提升目標價以及評級。顯著回調，周四即市曾急挫超過7%，低見57元，收市跌幅略為收窄至5.7%，周五早段股價曾反彈5%，重返61.45元，其後升幅收窄至3%。周四有約165萬及220萬元淨流入其好倉及淡倉。



華為被美國政府封殺事件繼續發酵，多個國家的電訊公司均宣布即將停售華為品牌手機。雖然有券商引述舜宇光學科技的代表指出，外界就華為事件對公司的影響過分憂慮，並指目前公司來自華為的訂單仍屬正常，但舜宇周四依然被拋售成為表現最差藍籌，收市挫近7.7%，失68元，回至今年1月時水平。美國總統特朗普隔晚指華為問題可以在貿易協議中解決，舜宇周五早段最多反彈約3%，升抵70元，但其後升勢回順至不足1%。周四分別有逾250萬和650萬元淨流入其好倉和淡倉。



聯想集團公布，截至今年3月底止全年業績虧轉盈，股東應佔溢利5.97億美元。集團董事長楊元慶表示，今個財年目標保持營業額雙位數增長，並有全球化生產設施應對貿易戰。公司周四中午公布業績後股價一度倒升，其後隨市回落，收跌2.65%。股分周五早段好淡爭持，受制於6元關。周四有逾470萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾360萬元淨流出。



石藥集團首季多賺近29%，但無助股價連跌5日，累跌逾9.5%。股份周四以近全日低位12.9元收市，跌幅超過半成。該股周五早段偏軟，於12.9元附近上落。周四分別有91萬和165萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17026)，行使價355.2元，2019年8月到期，實際槓桿12倍。貼價、短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿9倍。



美團輕微價外、中年期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



舜宇光學輕微價外、短期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿7.4倍。



聯想集團貼價、短期購證(17010)，行使價6.08元，2019年7月到期，實際槓桿8.7倍。



中海油輕微價外、中短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿8.6倍。輕微價外、中短期沽證(17016)，行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿4.7倍。



中國石油化工貼價、中短期購證(18065)，行使價5.7元，2019年10月到期，實際槓桿8.4倍。輕微價外、中年期沽證(18345)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿5.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63051)，收回價26,810點，槓桿比率42倍。熊證(59223)，收回價28,290點，槓桿比率20倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率26倍。



市場上最高收回價的美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率6.2倍。



舜宇光學牛證(65918)，收回價63.8元，槓桿比率7倍。熊證(61519)，收回價88.9元，槓桿比率2.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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