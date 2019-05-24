危機升級！華為命運如何？全球睇實下周呢日...

外國傳媒報道，市場周四(23日)傳出英國晶片設計公司ARM與華為中止合作的消息，ARM中國強調：「ARM中國十分重視與華為海思之間長期合作夥伴的關係，目前雙方正積極溝通，尋求在符合法律與規範下最佳解決方案」。這似乎讓華為海思能繼續依照ARM架構從事晶片設計保留希望。



目前最值得留意的是，華為麒麟晶片的新品發布會將在下周四(5月30日)進行，該款晶片是旗艦人工智能手機晶片，能否續用ARM架構成為發布會的最重要焦點。



為何ARM公司會否與華為合作惹極大關注？因這意味美國不止要打擊華為手機市場，更想從根本上拆毀華為的晶片「備胎」計劃。目前ARM已公布的最高階指令為ARMv8，而華為海思也取得永久授權。換言之，即使ARM依照美國政府要求，不再向華為海思提供指令，也不會影響自主研發ARMv8架構的處理器，因永久授權後，華為海思是可以自主設計，不受外在影響。



另外，就算華為海思能續用ARM架構，若台積電暫停合作，華為晶片的「備胎」計劃亦恐怕要落空，因目前全球只有台積電能做到如此精細的晶片。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/