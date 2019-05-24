【即市分析】想避險　泊入滙豐控股？

東方產經專欄作者股博士：受貿易戰影響，全球經濟前景存重大不明朗因素，股市氣氛利淡，投資信心每況愈下。見港股跌市就跌多多，反彈就彈少少，可見股民入市意欲低迷。



若然仍有錢要留在魚缸，搵咩股避風好？領展房產基金(000823)及中華煤氣(00003)等避險股股價已迭創新高，論估值，好老實講若然冇平貨底，呢啲價真係買唔落手。倒不如睇睇同樣係高息股的滙豐控股(00005)。



滙控現價65.45元，升0.3%，往績市盈率13倍，息率有6.1厘，論息率一啲都唔輸蝕。再睇走勢，其實去年末季以來港股恒指曾升逾5,000點，但滙控股價亦只係由60元水平升過上70元邊，大部分時間都維持在63至68元水平上落，股價相對平穩，加上屬全球化企業，形象上相對當災的中資股會較為可取，股價在65元樓下值得關注。

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