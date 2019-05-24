金曹：日韓台未跟從美國封殺華為禁令　皆因「利之所在」…

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，美國政府將華為列入出口管制的「黑名單」，華為在亞洲區的供應鍊如何回應，成為市場焦點。



日本東芝公司早前暫停旗下公司對華為的出貨，以回應美國政府對華為的禁令。可最新消息指東芝已全面恢復對華為的產品出貨，因為旗下產品已全數檢查完畢，並未發現含有美國製品、沒有違反美國政府對華為出口管制的產品。依東芝的說法，日本擁有這些科技產品的知識產權。



美國也多次向韓國政府施壓配合禁售零部件，但韓國外交部神回應，表示理解美國對國家安全的擔憂，但指很難干預私營公司的決策。即是一句「商業決定」，就回應了美國的要求。



華為自主設計的高階7納米的芯片主要是由台積電代工，故美國當然也向台灣施壓。外電引述台積電指會遵守所有國際貿易規則供貨華為，因為由美國控制的技術和軟件不超過25%，而在這25%的估算中，美國沒有要求將美國輸出的設備包含在內。經法律諮詢後，自行評估持續出貨。



也許，台積電很清楚的指出美國封殺華為的漏洞，繼續依商業合約供貨。美國會否再出招逼使其他供應地區配合封殺華為行動，投資者宜留意後續發展。



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