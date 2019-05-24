樓價UPDATES：內地學生出動　承租囍逸三房單位

個別屋苑已出現內地學生租務成交，其中粉嶺囍逸套三房戶，就錄同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山聯邦花園威尼斯閣中層A室，實用面積1,166方呎，套三房間隔，叫價2,900萬元，最終願減90萬元，獲用家以2,810萬元連車位購入，實用呎價24,099元。



●西半山高雲臺極高層B室，實用面積771方呎，套三房間隔，以1,868萬元轉售，實用呎價24,228元。



●淺水灣雅景閣低層C室，實用面積約1,094方呎，套兩房設計，望海景，日前獲租客以60,000元承租，實用呎租約55元，上述屋苑本月首宗租賃成交，屋苑現時約有1個租盤，租金入場價由45,000元起。



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九龍區



●旺角利奧坊．曉岸1座中層H室，實用面積252方呎，一房間隔，獲區內客以約600萬元承接，實用呎價約23,810元。



●旺角利奧坊‧曉岸1座中層D室，一房間隔，實用面積約259方呎，以約17,000元放租半個月，外區客沒有睇樓，獲減價1,500元，以15,500元租出，實用呎租約59.8元。



●將軍澳怡心園2座中層E室，套三房設計，以17,000元租出，實用面積604方呎計，實用呎租約28.1元，屋苑本月暫錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約30元。



●將軍澳峻瀅3座低層F室兩房戶，望內園景，實用面積約498方呎，以約16,000元放租1個月，獲區內家庭洽詢，雙方議價後減價1,000元，以15,000元租出，實用呎租約30.1元。



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新界區



●粉嶺囍逸1座低層A室，實用面積約645方呎，套三房間隔，獲內地學生租客以18,000元承租，實用呎租約28元。



●粉嶺居屋嘉盛苑5月暫錄約2宗成交，近日錄得A座中層5室，實用面積546方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價545萬元易手，實用呎價9,982元。



●沙田翠湖花園B座中層3室，實用面積1,112方呎，套三房間隔，以1,600萬元易手，實用呎價14,388元。



●元朗YOHO MIDTOWN本月錄13宗買賣，其中3座高層A室，實用面積392方呎，一房間隔，屬特色樓層，附有高樓底，以706.8萬元沽出，實用呎價18,031元。



●屯門翠林花園E座低層1室，三房間隔，開價680萬元，減價12萬元，以668萬元成交，實用面積602方呎計，折合呎價11,096元，新買家為同區換樓客。



●天水圍嘉湖山莊美湖居4座低層H室，實用面積544方呎，三房間隔，日前以13,000元租出，實用呎租約24元。

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