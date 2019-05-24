【fb直播】恒指純屬技術反彈？

特朗普一句中美有機會達成協議，恒指周五(24日)即趁機反彈！不過反彈似乎無乜力水，反映市場戒心仍強，港股純屬技術反彈，跌勢未變？



華為事件似乎有得傾，科技股彈呀！可惜有頭威無尾勢，騰訊(00700)、舜宇(02382)尾市回吐，形勢一日未明都咪入場撈底住？美團點評(03690)首季虧損大幅收窄，摩根士丹利調升目標價至75元，股份績後受追捧，值得追入？短炒定長線？



財政部公布購車稅務新策，買車人士可按實際支付的車價款扣稅，不包括增值稅稅款，吉利(00175)終於識反彈！有國家出台政策撐住，車股反而諗得過？



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