只差一點點！二手樓價指數較歷史高位僅低0.01%

二手交投雖然減慢，但樓價升勢持續。中原城市領先指數報188.62點，同樣接近188.64點的歷史高位，相差僅0.01%，相信下周將會創新高。而CCL大型單位指數最新報188.59點，已經升穿188.20點的歷史高位，為今次升市中，第一個重返自己歷史高位的指數。



中原城市領先指數按周升0.64%，為歷史次高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.84點，按周升0.73%，為歷史第五高。CCL(中小型單位)報188.63點，按周升0.60%，同為歷史第五高。



三大整體指數齊升15周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是1997年3月份。連升15周計，CCL_Mass升11.69%、CCL(中小型單位)升11.32%及CCL升10.99%。



分區方面，港九兩區同樣迫近自己歷史高位，九龍CCL_Mass距離高位相差0.18%，港島CCL_Mass相差0.81%，未來數周將會重返自己高位。新界東CCL_Mass相差3.82%，新界西CCL_Mass相差3.93%。

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