【市後重點睇】美匯回落至97.7水平　道期漲百點

美國10年期國債孳息率於2.32厘水平上落，美匯指數進一步回落至97.7；圓匯企109.5；歐元兌美元報1.118；傳英國首相文翠珊於香港時間下午5時宣布離職，英鎊現升至1.267。港匯報7.8486。在岸、離岸人民幣分別企6.90及6.92。金價反覆企1,283美元。布油報68.2美元，紐油報58.4美元。道指期貨升123點。



●市後關注點

-20:30 美國4月耐用品訂單初值

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-美股盤後 富時羅素納入A股第一階段第一步加入名單在5月24日確認



●恒生指數全日升86點或0.32%，報27,353點；全周計跌592點或逾2%。https://bit.ly/2K6in4S

-異動股：Mega Expo午後復牌急挫逾45%。

-內地車輛購置稅政策出台，中港汽車股炒高。



●A股快報：滬綜指升不足1點，全周跌1%。https://bit.ly/2wg2C3c



●亞洲股市：日韓股按周回落，澳股全周彈逾1%。https://bit.ly/2M4Yfmw



●歐洲股市反彈，三大指數全線向好，英國富時100指數升0.4%，報7,258點；德國DAX指數升0.5%，報12,015點；法國CAC指數升0.4%，報5,304點。



●【股匯攻略】澳元紐元趁反彈高沽。https://bit.ly/2VKRndJ



●【即市分析】

-中銀香港30元邊吼唔吼得過？https://bit.ly/2HU8Tar

-想避險，泊入滙豐控股？https://bit.ly/2W3gGwz



●貿戰升級：

-危機升級！華為命運如何？全球睇實下周呢日... https://bit.ly/2K12n4i

-麥樸思料中美緊張局勢將持續。



●人民幣Hibor隔夜息升2.29厘。



●美銀美林：中美貿易談判若破裂，人民幣或貶至7.13。



●美國商務部擬對貨幣操縱國徵反補貼稅。



●亞馬遜日本暫停直接銷售華為產品。



●高院駁回香櫞對證監會的上訴。



●南洋商業銀行推定存計劃，港元年利率達2厘。



●只差一點點！二手樓價指數較歷史高位僅低0.01%。



●青衣樓王盈翠特色戶撻訂，以3300萬重新放售。

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